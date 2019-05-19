6 أساتذة صينيين يلتحقون بالدراسة في «الخليج الطبية»

المصدر: عجمان - البيان

التحق ستة أساتذة من جامعة صن يات صن، إحدى أبرز الجامعات الصينية، لدراسة ماجستير التعليم الطبي في جامعة الخليج الطبية بعجمان، وذلك ضمن اتفاقية تعاون مشترك أبرمتها الجامعتان مؤخراً.

ويعد برنامج ماجستير التعليم الطبي الذي أطلقته الجامعة بالتعاون مع هيئة «فيمر» الأمريكية، كبرى الهيئات التعليمية في المجال الطبي والبحث العلمي، الأول من نوعه لدراسة التعليم الطبي على مستوى المنطقة، ومن شأنه أن ينمّي الكفاءات لقيادة التطور في مجال التعليم الطبي.

وقال الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية: «تم اختيار جامعة صن يات صن لأنها تعدّ من الجامعات المتميزة، وهي من أعلى الجامعات ترتيباً، إذ تتبوأ المرتبة الأولى من حيث الأهمية في جنوب الصين، والسابعة على مستوى الجامعات الصينية، كما تربطها علاقات دولية كبيرة واتفاقيات مع عدد من الجامعات المتميزة في المجال الطبي».

وأشار الدكتور حمدي إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك على المستوى الأكاديمي والعملي بين الجانبين في مجالات التبادل الطلابي، وتبادل ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والأبحاث العلمية المشتركة، خاصة في علاج مرض السرطان.

وأشاد الدكتور حمدي عقب زيارة له تضمنت الجامعة ومجموعة المستشفيات التعليمية الملحقة بها، بالتجربة التعليمية الصينية، لا سيما في مجال الطب، وأفاد أن الاتفاقية ستعود بالفائدة على الطرفين في مجالي التدريب والبحث.

وأكد الدكتور حسام حمدي أن التحاق الأساتذة الستة لدراسة ماجستير التعليم الطبي الذي تتميز به جامعة الخليج الطبي، يعكس الثقة في جودة البرامج التي تقدمها الجامعة وسمعتها العلمية، ولفت إلى أن الدراسة في البرنامج ستبدأ مطلع سبتمبر المقبل .