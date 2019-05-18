مأدبة إفطار للمبتعثين بجامعة كوينزلاند الأسترالية

المصدر: كوينزلاند - البيان

أقام المبتعثون من شرطة أبوظبي، مأدبة إفطار جماعي في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في ولاية كوينزلاند في استراليا، للطلبة المبتعثين والكادر الأكاديمي بالجامعة، لتعزيز أواصر الأخوة والمحبة والتعايش ومد جسور التواصل والتلاقي مع مختلف الثقافات.

وقال الرائد محمد سعيد الجنيبي، مساعد الملحق الشرطي لشؤون القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في ملبورن بأستراليا أن المبادرة أقيمت في إطار ترسيخ قيم التكافل والترابط الاجتماعي والتآلف وتعزيز القيم الإنسانية الإيجابية والعادات والتقاليد الأصيلة لشعب الإمارات تزامناً مع عام التسامح 2019.

وأوضح الرائد خالد أحمد الزفين من المبتعثين، إن المبادرة تأتي لترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل والتراحم الاجتماعي، وتمثل فرصة جيدة لإحياء الأجواء الروحانية في شهر رمضان المبارك، كما تسهم في تنمية روح التعاون بين المبتعثين.