تكريم 12 طالباً متميّزاً في مدرسة الإمارات الدولية

المصدر: دبي- البيان

كرمت مدرسة الإمارات الدولية بفرعيها في جميرا وميدوز 12 طالباً، تقديراً لإنجازاتهم الأكاديمية المتميزة.وتسلّم المكرمون جوائزهم من محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، في حفل توزيع جوائز المنح الدراسية 2018-2019 الذي أقيم في مدرسة الإمارات الدولية ـ جميرا، بحضور آمنة الحبتور مدير عام المدارس، وأولياء الأمور ومسؤولين والمعلمين.

وقد اختير ستة طلاب تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً من مدرسة الإمارات بفرعَيها، يمثّلون سبع جنسيات مختلفة وهي الأمريكية والكندية والأسترالية والنرويجية والهندية والإندونيسية والفلبينية. وتميّز غافين فاسانداني، الطالب في السنة الثانية عشرة في مدرسة الإمارات الدولية- جميرا، من خلال التقدير العالمي الذي ناله على مشروعه «حجب الإشعاع الفضائي باستخدام تقنية النانو»، الذي تم قبوله في برنامج ناسا Cube in Space، وفي المسابقة الوطنية الإماراتية «بالعلوم نفكّر».