جامعة زايد تعرّف بمنهجيات وضوابط كتابة الأبحاث العلمية

المصدر: أبوظبي- البيان

استضاف مكتب البحوث بجامعة زايد مؤخراً، ورشاً تدريبية متخصصة حول منهجيات الكتابة الأكاديمية للأبحاث، قدمها فريق من كبار محرري مجلة «نيتشر» (الطبيعة) العلمية، إحدى أشهر المجلات العلمية والأكثر احتراماً في العالم، وحضرها 218 من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين من جامعات زايد وجامعات أخرى محلية وإقليمية.

وقال الدكتور مايكل آلان مساعد نائب مدير جامعة زايد للأبحاث: تعتز الجامعة باستضافتها هذه القامات العلمية والبحثية المتميزة من «نيتشر»، المزودة بمؤهلات علمية قوية وخبرة أكاديمية عالية، والتي أنتجت العديد من الأبحاث المنشورة مشيراً إلى أن هذه التجربة تسهم في رفع مستوى المهارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس عن طريق النشر في المجلات والدوريات العلمية.