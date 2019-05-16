نهيان بن مبارك يشهد تخريج الدفعة الـ 35 من طلاب جامعة ولونغونغ

المصدر: دبي - وام

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفل تخرج الدفعة الـ 35 من طلاب جامعة ولونغونغ في دبي بحضور آرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة.

وسلم معاليه يرافقه السفير الأسترالي أفضل الخريجين واثنين من خريجي شهادة الدكتوراه من بين 319 طالباً بالجامعة شهادات التخرج.

وقال معاليه بهذه المناسبة: «إن الجامعة حققت إنجازات منذ أكثر من 25 عاماً منذ تأسيسها من خلال توفير برامج دراسة متعددة وعالية الجودة ومميزة». وأضاف: «أتشرف بحضور حفل تخرج الدفعة الـ 35 من طلاب الجامعة».

ومن جانبه قال البروفيسور محمد سالم رئيس جامعة ولونغونغ في دبي: «احتفلنا العام الماضي 2018 بعامنا الـ 25، ونحن الآن أكثر التزاماً مما سبق بتوفير برامج مبتكرة تتيح للمتخرجين المساهمة في نمو البلاد والمنطقة والاقتصاد العالمي، وسنطرح برنامجين جديدين وسنفتتح حرماً جديداً في العام 2020».

حضر الحفل البروفيسور بول ويلينغز نائب رئيس جامعة ولونغونغ في أستراليا وماريسا ماستروياني المدير التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب بمؤسسات جامعة ولونغونغ وجيليان برودبنت مديرة الجامعة في أستراليا التي حصلت على زمالة الجامعة تقديراً لما قدمته من مساهمات للمؤسسة وللمجتمع الأسترالي بمناسبة اختتام مسيرتها مديرة للجامعة والاحتفال بتقاعدها.