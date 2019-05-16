طلبة جامعة خليفة يستعرضون 80 مشروعاً

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

استعرض طلاب جامعة خليفة أكثر من 80 مشروعاً ابتكارياً على مدار يومين خلال معرضي «مشروع التصميم الهندسي» و«مشروع التصميم لطلاب التخرج يوم الابتكار».

وتضمن اليوم الأول معرض المشاريع الابتكارية للتحديات الحقيقية لطلبة السنة الأولى، حيث قدم الطلبة 39 نموذجاً أولياً لمشاريع هندسية مبتكرة تناولت العديد من التحديات وشملت مشروعات ابتكار مواقد طبخ تعمل على الطاقة الشمسية وموزعات النفايات وأجهزة استشعار نبضات القلب وحقائب ذاتية الحركة وعصي لمساعدة فاقدي البصر وغيرها.

ابتكار

وقدم طلبة السنة الأخيرة في اليوم الثاني عن ابتكاراتهم العلمية في مجال هندسة الطيران والفضاء والهندسة الميكانيكية والهندسة الطبية الحيوية والهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر والهندسة المدنية، إضافة إلى علوم الأرض البترولية.

حيث قدم ما يزيد على 140 طالباً في السنة الأخيرة في تخصصات الهندسة نحو 50 مشروعاً عملوا عليها خلال العام، وتضمنت تصاميم طائرات من دون طيار وأغشية لتحلية المياه وأجهزة استشعار وروبوتات زراعية وبيوت شمسية، ومشاريع متنوعة في مجالات هندسة الفضاء والطيران والهندسة الكيميائية والهندسة الطبية الحيوية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة البترول.

إبداع

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «يبرز معرضا الابتكار لطلبة السنة الأولى وطلبة السنة الأخيرة قدرات الطلبة الإبداعية في ابتكار حلول عن طريق وضع نماذج أولية لمشاريع تخدم القطاعات الحيوية في الدولة، كما تعكس المشاريع مستوى البحوث لدى الجامعة ومدى كفاءة خبرات أعضاء الهيئة الأكاديمية فيها، والذي بدوره يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه جامعة خليفة في مجال الابتكار».