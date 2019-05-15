جامعة عجمان تطلق حزمة "منح دراسية" للطلاب المتميزين

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أطلقت جامعة عجمان حزمة جديدة من «المنح الدراسية» لاستقطاب طلبة متميزين.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: «اعتمدت الجامعة منحاً دراسية لخريجي المدارس الثانوية البريطانية وخريجي المدارس الثانوية الهندية تصل إلى 40% على الرسوم الدراسية، ومنحاً دراسية لخريجي الجامعة على برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) وأقاربهم من الدرجة الأولى على برامج البكالوريوس تصل إلى 50% على الرسوم الدراسية».

وأقرت الجامعة منحاً دراسية لأصحاب الهمم بنسبة تصل إلى 100% على الرسوم الدراسية، ومنحاً للعاملين في الجامعة وأقاربهم من الدرجة الأولى تصل إلى 100%.