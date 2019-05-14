مدرسة أم القرى الخيرية بأم القيوين تنظم مهرجان التسامح

المصدر: ■ أم القيوين ـ عصام الدين عوض

نظمت مدرسة أم القرى الخيرية بأم القيوين الأربعاء والخميس الماضيين مهرجان التسامح بمشاركة 200 من الحضور، حيث تم خلاله تكريم الطلبة المتميزين، من بينهم 18 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، إضافة إلى 24 من الطلبة القياديين بالمدرسة.

كما شمل التكريم الضيوف وجميع العاملين بالمدرسة، وتخلل حفل المهرجان فقرات عديدة وقصيدة للشاعر أحمد محمد الحمادي أداء طلاب وطالبات المدرسة ومسابقات متنوعة تهدف إلى غرس روح التسامح في نفوس الطلبة، وتعريفهم بأن الإمارات تعد دولة التسامح والتآخي، وهي تسعى إلى تجسيد ذلك بين جميع شعوب العالم.

وذلك بحضور سلطان بن راشد الخرجي نائب رئيس جمعية أم القيوين الخيرية، وعيسى بلحيول مدير الجمعية، وسعيد بن حسين القائم بأعمال مدير منطقة أم القيوين التعليمية، وثريا شربيب مديرة المدرسة وعدد كبير من الضيوف.

تجسيد

وقالت شربيب مديرة المدرسة، إن مهرجان التسامح يهدف إلى تعريف الطلبة بأهمية عام التسامح 2019، حتى يجسدونه في كافة مشاركاتهم، إضافة إلى تعريفهم بأن الإمارات غدت نموذجاً فريداً للتعايش والتلاقي الحضاري، حيث يعيش فيها أكثر من 200 جنسية في تلاحم تام دون تفرقة بينهم.