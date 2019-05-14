المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني على «تويتر»، أن 7 يوليو المقبل نهاية دوام طلبة المدارس، وحثت الطلبة على بذل الجهد وزيادة دافعيتهم نحو التفوق، ودعت الطلبة لاستثمار الوقت المتبقي من العام الدراسي بأفضل صوره، وستكشف الوزارة قريباً عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثالث لإتاحة الفرصة لعناصر الميدان التربوي والطلبة للاستعداد لخوض الامتحانات.

وبحسب التقويم المدرسي المعتمد يكون يوم الـ 11 من يوليو نهاية دوام المعلمين في مدارس الدولة الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

واعتبر ذوو طلبة أن تلاميذ الحلقة الأولى والمتوسطة غير قادرين على الدوام في فصل الصيف بشكل طويل، حيث تنفد طاقاتهم؛ لذلك يستوجب على الجهات المعنية وضع تلك المراحل في الاعتبار، واقتصار الإجازات الفصلية وإدخالها ضمن أيام التمدرس، حتى ينتهوا في وقت مبكر.

وأضافوا، أن هناك اختلافاً بين المدارس في مواعيد نهاية الدوام المدرسي، مما يجعل الأسرة مشتتة في اتخاذ أي قرار بشكل ترتيبات السفر في نهاية العام، وخاصة إذا كان الأبناء في مدارس ومناهج مختلفة، حيث إن هناك مدارس خاصة في دبي ينتهي دوامها في وقت مبكر، وأرجعوا ذلك لقصر إجازة فصل الشتاء والربيع.