جامعة أبوظبي تنظم «منتدى مدراء المدارس والمرشدين التربويين» في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت جامعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة «منتدى مدراء المدارس والمرشدين التربويين»، الذي جمع عدداً من التربويين من مدارس أساسية وثانوية في الدولة لتبادل المعارف والخبرات حول أحدث الممارسات المتبعة في إدارة سلوكيات الأطفال في المدارس، ودور المرشدين في تحقيق تأثير إيجابي على تجربة الطلبة الأكاديمية في المدرسة.

وجاء المنتدى تحت عنوان «الإرشاد التربوي: الواقع والتطلعات»، بتنظيم من حرم جامعة أبوظبي في مدينة العين، وركز على جملة من الموضوعات الملحة في البيئة المدرسية، بما في ذلك كيفية التعامل مع عدد من القضايا السلوكية كالتنمر، وذلك بمشاركة أكثر من 50 مدير مدرسة ومرشد تربوي واجتماعي.

وقال الدكتور محمد علي فتيحة، مدير الحرم الجامعي بالوكالة لجامعة أبوظبي فرع العين: «يُمثل هذا المنتدى فرصة مميزة للتعاون مع مدراء المدارس والمرشدين التربويين والمعلمين، بهدف تعزيز المعرفة والمهارات الإدارية المتخصصة بما يعود بالنفع على الطلبة، ويسهم في تفوقهم الأكاديمي.

حيث تعتبر المدارس المنصة التي يبدأ فيها الطلبة بتطوير مهاراتهم المهنية والشخصية قبل دخول الجامعة، ومن ثم سوق العمل. وكتربويين، علينا أن نركز أكثر على تطوير قدراتنا وكفاءاتنا لنتمكن من مساعدة الطلبة وإعدادهم للمستقبل».