الكشف عن مدة إجازة الهيئات الإدارية والتدريسية

المصدر: دبي ــ رحاب حلاوة

أفادت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الالكتروني على "تويتر" أن ٧ يوليو نهاية دوام طلبه المدارس، وحثت الطلبة على بذل الجهد وزيادة دافعيتهم نحو التفوق، ودعت الطلبة لاستثمار الوقت المتبقي من العام الدراسي بأفضل صورة، وستكشف الوزارة قريبا عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثالث لإتاحة الفرصة لعناصر الميدان التربوي والطلبة للاستعداد لخوض الامتحانات.

واقرت الوزارة بحسب التقويم المدرسي المعتمد أن ١١يوليو نهاية دوام المعلمين في مدارس الدولة الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، بواقع ٣٠ يوم عمل (٦ أسابيع).

واعتبر ذوو طلبة ان تلاميذ الحلقة الأولى والمتوسطة غير قادرين على الدوام في فصل الصيف بشكل طويل، حيث تنفد طاقاتهم لذلك يستوجب على الجهات المعنية وضع تلك المراحل في الاعتبار واقتصار الاجازات الفصلية وإدخالها ضمن أيام التمدرس، حتى ينتهون في وقت مبكر.

واضافوا أن هناك اختلافا بين المدارس في مواعيد نهاية الدوام المدرسي مما يجعل الاسرة مشتتة في اتخاذ أي قرار بشكل ترتيبات السفر في نهاية العام، وخاصه إذا كان الأبناء في مدارس ومناهج مختلفة، وخاصة ان مدارس دبي الخاصة ينتهي دوامها في وقت مبكر وارجعوا ذلك لقصر إجازة فصل الشتاء والربيع.

ولفتوا الى ان التخطيط الجيد ينعكس على الميدان التربوي، وعلى أولياء الأمور والطلبة في ذات الوقت بحيث يمكن لولي الأمر أن يخطط للإجازة السنوية بشكل مناسب حتى يتواجد كافة أفراد الأسرة مع بعضهم البعض في المكان المختار لقضاء الإجازة، كما سوف تخفف عبء التفكير عن أولياء الأمور في مواعيد نهاية الدراسة بالأجواء الحارة التي يذهب فيها الطلبة للمدرسة.