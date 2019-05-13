جامعة دبي تستضيف أول مؤتمر لمعاهد كونفوشيوس

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

بمبادرة من معهد كونفوشيوس في جامعة دبي تم تنظيم أول مؤتمر من نوعه لمعاهد كونفوشيوس في العالم العربي، حيث اجتمع أكثر من 100 ممثل عن 18 معهداً في العالم العربي.

أقيم المؤتمر تحت عنوان معاهد كونفوشيوس من أجل التعاون في المنطقة، ومن أجل التحول الرقمي ومن أجل المشاركة في ترتيبات طريق الحرير. واستهدف تعزيز العلاقة بين الصين والعالم العربي، من خلال مشاركة أفضل الممارسات ومواكبة التحول الرقمي والذكي في العالم العربي.

افتتح المؤتمر الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، وأكد خلال الافتتاح أهمية التعاون العربي الصيني على الصعيد الثقافي والتقني وفي قطاع الذكاء الاصطناعي مشيراً إلى أن الجامعة تحتضن بين جنباتها وفي مقرها الرئيسي هذا المعهد كونه جزءاً من التعاون الذي يخدم شعوب المنطقة، ويعزز التعاون الثقافي والأكاديمي.

تضمن المؤتمر عدداً من الجلسات وورش العمل التي ركزت على تعزيز تعلم اللغة الصينية من خلال الذكاء الاصطناعي، وأكد أهمية تعزيز العلاقات بين الشركات الصينية والعربية وتشجيعها للاهتمام بإيجاد الحلول للمدن الذكية والتعاون بين الجامعات.