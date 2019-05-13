6 ملايين منح لطلاب «الإمارات للتكنولوجيا» سنوياً

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد الدكتور عبد الرحيم صابوني، رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا بالإنابة تخصيص 6 ملايين درهم كمنح ومساعدات طلابية كل عام، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 6 ملايين درهم العام الماضي وأتوقع ألا يقل عن هذا المبلغ العام الجاري، وأضاف أن 20% من الطلاب يحصلون على منح كلية أو جزئية عبارة عن منح تميز ومنح ومساعدات.

وأوضح رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا بالإنابة - في تصريحات خاصة لـ«البيان» - أن نحو 2000 طالب يدرسون في 3 كليات هي الإعلام، وإدارة الأعمال، وكلية العلوم الصحية، كما نستعد لافتتاح كلية الهندسة في الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك 7 برامج قيد الاعتماد وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها بشكل رسمي، ونأمل في الحصول على الاعتماد الأكاديمي لها مع بداية العام الجامعي الجديد وهي 3 برامج في كلية الهندسة تشمل الهندسة المدنية، والميكانيكية، وبرنامج الهندسة الصناعية والإدارة وتمنح بكالوريوس في الهندسة.

بالإضافة إلى 3 في كلية العلوم الصحية وتضم برنامج إدارة التصوير التشخيصي الطبي، وهو من البرامج المهمة والنادرة على مستوى الدولة، وإدارة الرعاية الصحية، وعلوم المختبرات الطبية.

كما أن الكلية في انتظار اعتماد برنامج اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد ليضاف الى البرامج المعتمدة في كلية إدارة الأعمال وفي حال اعتماد البرامج الـ 7 الجديدة سيكون المجموع 22 برنامجاً معتمدة من التعليم العالي إن شاء الله، مطروحة للطلاب ونأمل أن تلبي احتياجات السوق.

وأشار الدكتور عبد الرحيم صابوني إلى عملية الاعتماد الأكاديمي لبرامج تعليمية جامعية في دولة الإمارات تشترط لمجرد التقديم ببرنامج جديد أن يشمل التقديم دراسة للسوق، دراسة جدوى اقتصادية للسوق الإماراتي، فالبرامج السبعة الجديدة لم يكن ليتم النظر في طلب اعتمادها لو لم تكن هناك حاجة فعلية لها في سوق العمل.

70 % من طلاب الكلية مواطنون

أكد الدكتور عبد الرحيم صابوني أن 70% من طلاب الكلية مواطنون، وتخرج من الكلية أكثر من 5 آلاف خريج يعملون في قطاعات مختلفة ولنا سجل مشرف فيما يتعلق بالخريجين. وأضاف أن الكلية بها 15 برنامجاً معتمداً عبارة عن 11 برنامجاً بين بكالوريوس ودبلوم في كلية إدارة الأعمال، و3 برامج في كلية الإعلام، بالإضافة إلى برنامج واحد في كلية العلوم الصحية.