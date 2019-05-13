طالبات «الابتكار» بجامعة زايد يطلعن على تقنية المعلومات بألمانيا

المصدر: أبوظبي- البيان

قام وفد من طالبات كلية الابتكار التقني بجامعة زايد برحلة تدريبية مؤخراً إلى مدينة ميونيخ بألمانيا، بهدف التعرف ميدانياً على أحدث الأساليب المستخدمة في تصميم وتنفيذ حلول تقنية المعلومات المبتكرة لمختلف مواقف العمل، والتي يجري تطبيقها في مختلف الصناعات هناك.

ضم الوفد 22 طالبة بإشراف د. عمر الفندي، مساعد العميد لشؤون الطلبة في الكلية، وشملت الرحلة كلاً من شركة البرمجيات الألمانية المرموقة SAP وشركة IBM لأجهزة الكمبيوتر، حيث استغرقت الطالبات في دورات عملية مكثفة أجرين خلالها مناقشات مع العديد من الخبراء حول تطبيقات أنظمة المعلومات.