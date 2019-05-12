شرطة دبي توجّه طالبات مدارس حماية نحو الغذاء الصحي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم حملة «أهلاً رمضان» في مدارس حماية للبنات للحلقتين الأولى والثانية، وذلك في إطار توجيه الطالبات نحو اتباع عادات غذائية صحية وممارسة التمارين الرياضية.

وقالت المقدم وداد عبد الرحمن مويزة مشرفة مدارس حماية، إن شهر رمضان يعد فرصة لتحسين الصحة الجسدية والنفسية والروحية، لكن البعض مع الأسف ينسون الهدف الرئيسي من الصيام ويسلك سلوكيات غذائية خاطئة تفسد عليهم الانتفاع بفوائد الشهر الفضيل.

تضمنت الحملة التي نظمتها إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، مسابقات ترفيهية وفقرات رياضية ومشاركة شخصية «الشرطي منصور»، بحضور حمدة الزعابي مديرة مدرسة حماية، والهيئة التدريسية وأولياء الأمور و584 طالبة تفاعلن مع الفعاليات.