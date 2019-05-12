الطلبة الصم منتسبو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يزورون جامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

زار طلبة قسم الصم في مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة أبوظبي بهدف بحث تطلعات هذه الفئة فيما يتعلق بالمجالات الدراسية التي يرغب الطلبة في الانخراط بها بعد إتمامهم المرحلة الثانوية، وذلك بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل المستقبلية.

وكان في استقبال الطلبة كل من عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور حمدي الشيباني وأعضاء هيئة التدريس في قسم التربية من جامعة أبوظبي.

وجاءت هذه الزيارة عقب مسح ميداني لعينة من الطلبة الصم، أظهرت نتائجه رغبتهم في دراسة تخصصات مختلفة وغير تقليدية، وشمل المسح الميداني عينة من الطلبة بنسبة 41% من الذكور و59% من الإناث تتراوح أعمارهم بين 13 و20 عاماً.

من جهة أخرى، بحث الطلبة مع العاملين في الجامعة العوائق التي قد يتعرضون لها خلال المرحلة الجامعية، وكيف يمكن للجامعة مواءمة المناهج الدراسية لتتناسب مع قدراتهم.

وأكد الدكتور حمدي الشيباني من جامعة أبوظبي أن الجامعة تتطلع إلى دراسة هذه النتائج باستفاضة لضمان توفر برامج أكاديمية تتناسب مع تطلعات أصحاب الهمم، لا سيما الصم، كما تتطلع إلى تفعيل الاتفاقية مع مؤسسة زايد لأصحاب الهمم والعمل على مشاريع مشتركة في المجال الأكاديمي والبحث العلمي ومجالات التوعية مما يضمن دوراً فاعلاً لأصحاب الهمم في المجتمع.

وأوضح الدكتور الشيباني أن الجامعة تحرص على توفير مختلف الوسائل والمرافق ليحظى أصحاب الهمم بتجربة أكاديمية متميزة تطور مهاراتهم الشخصية والعملية التي تمكنهم من أن يكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.