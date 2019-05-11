«استشراف المستقبل» يشارك في فعاليات التسامح بكلية الدار الجامعية

المصدر: دبي - البيان

شارك العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، في فعاليات عام التسامح، التي نظمتها كلية الدار الجامعية في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، وذلك انطلاقاً من حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار على المشاركة مع كل الهيئات والمؤسسات بالدولة في كل الفعاليات، وتعزيزاً للمبادرات المجتمعية، والتي يكون لديها الرؤية المستقبلية والمرونة والمبادرة الاستباقية الناجحة والمستدامة.

وأكد العميد دكتور عبدالله عبد الرحمن يوسف أن عام التسامح هو تكريس للقيم والنهج الذي ترسّخ منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تشكل قيم العيش المشترك الأصيلة كأسلوب حياة لمجتمعنا.