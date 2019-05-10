ثاني الزيودي يكرّم المدارس الفائزة في «مسابقة الزراعة»

المصدر: دبي - البيان

كرم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، المدارس الـ 3 الفائزة في مسابقة الزراعة في المدارس التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر الماضي، واستمرت حتى أبريل الماضي برعاية شركة العنود لتجارة المواشي.

وفاز بالمركز الأول مركز عجمان لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وفي المركز الثاني جاءت مدرسة أم العرب، واحتلت المدرسة السويسرية العلمية الدولية دبي المركز الثالث.

وقال معالي الزيودي خلال الحفل المخصص للاحتفاء بالمدارس الفائزة: «إن المسابقة التي تم تنظيمها مواكبة لقرار مجلس الوزراء رقم «31» لسنة 2018 بشأن الزراعة المجتمعية، استهدفت تعزيز ارتباط أبناء الإمارات ببيئتهم وإرثهم الحضاري». ولفت معاليه إلى أن المسابقة منذ إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي شهدت مشاركة أعداد كبيرة من الطلبة، ينتمون لـ 44 مدرسة من مختلف المناطق التعليمية في الدولة.

وأضاف معاليه، إن المسابقة وفرت بيئات تعليم مفتوحة وتجربة عملية أسهمت في تعزيز مهارات المشاركين، وتعريفهم بشكل عملي على التحديات والضغوط التي تواجه قطاع الزراعة في دولة الإمارات، وكيفية التغلب عليها.