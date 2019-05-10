توصية بحظر استخدام الحافلة الصغيرة لنقل الطلبة

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

أوصى المجلس المروري الاتحادي، بمنع استخدام «الحافلة الصغيرة» لنقل الركاب، اعتباراً من يناير عام 2023، ومنع استخدام هذه الحافلات في المدارس الخاصة، اعتباراً من سبتمبر عام 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس برئاسة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي الذي عقد أخيراً في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط الشرطة بدبي.

وناقش المجلس آلية حظر استخدام الحافلات الخفيفة «الحافلة الصغيرة» المستخدمة لنقل الركاب وأوصى بمنع استخدامها في المدارس الخاصة اعتباراً من الأول من سبتمبر 2021 وفي نقل الركاب اعتباراً من أول يناير 2023.

واطلع المجتمعون على عرض من مواصلات الإمارات حول النظام الإلكتروني الخاص بأجهزة ضبط المركبات المتجاوزة لإشارة قف في الحافلات المدرسية، كما اطلعوا على عرض مقدم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي بشأن تعديل قانون الأوزان المحورية.

وناقش المجلس السياسات المرورية التابعة لوزارة الداخلية، لتحديد نقاط تمركز حوادث الوفيات على الطرق بالدولة.

واطلع المجلس على الحالة المرورية في الدولة في الربع الأول من هذا العام ومؤشر الوفيات وحوادث السير على الطرق في الإمارات والإصابات، والتي تشير إلى انخفاض معدل الوفيات بنسبة 31.3% على مستوى الدولة العام الماضي. واطلع المجلس على توصيات ملتقى الأمن السياحي المقدم من القيادة العامة لشرطة دبي وأوصى بدراسة هذه التوصيات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع العميد المهندس حسين أحمد الحارثي نائب رئيس المجلس وأعضاء مجلس المرور الاتحادي، بوزارة الداخلية، ومديرو إدارات المرور والدوريات بالدولة، وممثلون عن الدوائر والهيئات الحكومية ذات الصلة في مجال المرور والطرق.