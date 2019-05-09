جامعة عجمان تستعد لإطلاق برنامج بكالوريوس الصيدلة المحدث

المصدر: عجمان - البيان

أكد الدكتور خالد الصالح نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن كلية الصيدلة والعلوم الصحية قامت بمراجعة شاملة لبرنامج بكالوريوس الصيدلة، وأجرت تغييرات جوهرية على البرنامج بما يخدم مهنة الصيدلة ويركز على تحسين مخرجات الكلية وعلى الخدمات المتعلقة بالمرضى وتقديم الاستشارات الصيدلانية، بما ينعكس على صحة المرضى بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وذلك ضمن خطة جامعة عجمان الاستراتيجية في إحداث تطوير مستمر لبرامجها الأكاديمية بما يواكب التطورات في المنطقة ودول العالم، فقد تلقت الجامعة الموافقة النهائية من مجلس الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، وسوف يتم البدء في تطبيق البرنامج بداية من العام الأكاديمي القادم 2019-2020.

وقال الصالح إن البرنامج المحدث لبكالوريوس الصيدلة تم إعداده بما يتماشى مع التطورات السريعة لمهنة الصيدلة، وبما يتواكب مع المعايير الدولية في مجال التعليم الصيدلي.