جامعة دبي تنظم سحورها الخيري دعماً للطلبة المتعثّرين مادياً

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

تنظم رابطة خريجي جامعة دبي بالتعاون مع جمعية بيت الخير، حفلها الخيري السنوي الرابع خلال شهر رمضان المبارك يوم 21 مايو الجاري، لدعم الطلبة المتعثرين مادياً من المتفوقين ومن مختلف الجنسيات.ويهدف الحفل إلى مساعدة الطلبة على مواجهة التحديات المالية التي تعيق تقدمهم الدراسي وتهدد مستقبلهم العلمي، وتمكنهم من الحصول على شهادة إتمام مرحلة البكالوريوس.

هذا وسيقام الحفل تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس رابطة الخريجين، وبدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور الدكتورعيسى البستكي رئيس الجامعة.