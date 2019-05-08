«الصحة» توفر جميع التطعيمات لطلبة المدارس مجاناً

المصدر: دبي _ البيان

أكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حرص الوزارة على توفير التطعيمات مجاناً دون مقابل في 69 مركز رعاية صحية في دبي والمناطق الشمالية، بالإضافة إلى 9 مراكز للطب الوقائي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

وأشار إلى أن دور وزارتي الصحة والتربية والتعليم متكامل في توفير أفضل الخدمات الوقائية والصحية لطلبة المدارس، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبلوغ التغطية الصحية الشاملة للتطعيمات، جاء ذلك خلال الورشة التعريفية التي نظمتها الصحة بالتعاون مع وزارة التربية حول أهمية التطعيمات لوقاية الطلبة من الأمراض.مظلة وقائية

مظلة وقائية

وأكد أن البرنامج الوطني للتحصين يمثل أوسع مظلة وقائية ترفع مستوى مناعة المجتمع، لا سيما طلبة المدارس، ضد الأمراض المعدية التي يتضمنها التطعيم، بهدف ضمان سهولة الحصول على التطعيمات وتوفيرها في أقرب موقع، مشيراً إلى حاجة الطلبة لأخذ جرعات أساسية ومنشطة من بعض التطعيمات للتأكد من حصولهم على المناعة الكافية.

وقال: «الرند إن الإمارات وضعت جدولاً ملزماً لتطعيمات الأطفال، من وقت ولادتهم وحتى بلوغهم الصف الحادي عشر، مطمئناً أهالي الطلبة بأن جميع التطعيمات المستخدمة تخضع لاختبارات ودراسات على نطاق واسع لضمان جودتها»، نافياً صحة الإشاعة عن وجود علاقة بين تلقي الأطفال للتطعيمات والإصابة بمرض «التوحد»، وذلك بناءً على عدة دراسات عالمية، كان آخرها تلك التي أجراها باحثون في مركز مكافحة العدوى الأمريكي عام 2013، إذ انتهت الدراسة إلى أن «هذه التخوفات غير صحيحة».