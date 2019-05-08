جامعة عجمان تفوز بـ 8 من جوائز «المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين»

المصدر: عجمان - البيان

تمكنت ثمانية فرق طلابية من جامعة عجمان، وللعام العاشر على التوالي، أن تكتسح مسابقة يوم الطلبة، فرع الإمارات، لمعهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين (IEEE) في نسخته الرابعة عشرة، والذي احتضنته هذا العام الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، لتكون جامعة عجمان صاحبة أكبر رصيد من الجوائز في المسابقة بـ 8 جوائز.

وقد تنافس في المسابقة طلبة الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الكمبيوتر، الذين ينتمون إلى 16 جامعة في دولة الإمارات على 6 فئات، وهي التصميم المشترك، والهندسي، والمتقدم، وهندسة البرمجيات، والتصميم الصناعي، والخدمة المجتمعية.

وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز ثقافة المنافسة بين الطلاب، والاعتراف بالإنجازات البارزة لأعضاء (IEEE) من الطلبة في الدولة.