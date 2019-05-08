راشد النعيمي يترأس اجتماع مجلس أمناء كلية المدينة الجامعية

المصدر: عجمان - وام

ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس مجلس أمناء كلية المدينة الجامعية اجتماع المجلس لمناقشة الخطط التطويرية وأهداف الكلية ورؤيتها المستقبلية، كاشفاً عن افتتاح كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة للدراسة في شهر سبتمبر المقبل.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي وعبدالعزيز الجسمي، وعبدالرحمن محمد النعيمي، وإبراهيم سليمان الحمادي وعبدالرحمن بن علي الشامسي، وسيد عمران خان والدكتور محمد عميرة. ‎وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مستهل الاجتماع أن كلية المدينة الجامعية عملت ومنذ افتتاحها على تخريج شباب يخدمون بلادهم بالعمل البناء مقدمةً كافة أنواع العلوم والمعرفة والمهارات.

مشيراً إلى أن الكلية وضعت الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير التعليم وأولت البرامج الأكاديمية اهتماماً كبيراً لتخرج 1426 طالباً وطالبة على مستوى عالٍ من العلم والمعرفة. ‎وقال: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك بنية تحتية قوية لاستقطاب الطلبة في ظل حكومة رشيدة تؤمن بأن بناء الإنسان وتسليحه بالعلم والمعرفة هو أفضل وسيلة للمضي في درب الرفعة والازدهار».

‎وأضاف: «حققنا العديد من الإنجازات وما زلنا نطمح لتحقيق الأفضل فخططنا تتجه لتمكين الطلبة من استخدام التقنيات الحديثة واحتراف الذكاء الاصطناعي وتسخيره في مجال العلم والعمل، والكلية تسعى بشكل دائم ودؤوب للوقوف على احتياجات سوق العمل ومعرفة التخصصات التي تشهد إقبالاً من المؤسسات والدوائر وعليه ارتأينا افتتاح كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة التي من المقرر افتتاحهما للدراسة في شهر سبتمبر القادم».

وأوضح «أن الكلية تحرص على تبادل المعارف مع الجامعات والكليات المحلية والدولية واستقطاب الخبرات المثمرة والتعرف على أفضل المستويات لتوفير مناهج تعليمية متميزة للطلبة لتتيح الفرص المتعددة أمامهم وتحث جميع الخريجين على مواصلة الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب لتحقيق ما يتمنونه من آمال وطموحات سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى وطنهم».

‎وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود القائمين على كلية المدينة الجامعية والهيئة التدريسية والإدارية فيها لحرصهم على الارتقاء بالمستوى العلمي في الكلية فاليوم تحتضن المؤسسة التعليمية 2500 طالب وطالبة يرفدون من العلم والمعرفة.‎