جامعة زايد تستضيف المؤتمر الدولي الرابع للتعليم المدمج

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز الابتكار الأكاديمي بجامعة زايد، بالتعاون مع الجمعية الدولية للتعليم المدمج، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، المؤتمر الدولي الرابع للتعليم المدمج الرابع.

المؤتمر، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام في مركز المؤتمرات بحرم جامعة زايد بدبي، ضم 86 ورشة عمل وجلسة نقاشية، أدارها 90 متحدثاً وخبيراً من 18 دولة، ركزوا خلالها على ميزات التعليم المدمج، الذي يقصد به مزج أدوار المعلم التقليدية في الفصول الدراسية مع الفصول الافتراضية والدروس الإلكترونية، كما سلط المشاركون الضوء على فوائده التي تتمثل في تعليم مرن ونشط من خلال الدمج بين الأنشطة الفردية والتعاونية والمشاريع، بدلاً من الدور السلبي للمتعلم المتمثل في استقبال المعلومات.