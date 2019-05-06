نهيان بن مبارك يشهد تخريج 956 من طلاب «التقنية العليا» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل تخريج طلاب كليات التقنية العليا على مستوى (أبوظبي والعين والظفرة) والبالغ عددهم (956) خريجاً، دفعة العام 2018 من «عيال زايد»، وذلك بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير جمع كليات التقنية العليا، وعائشة بوشليبي مدير كليات التقنية بأبوظبي وهمسة العماري مدير كليات التقنية في العين، وطالب عبيد مدير بالإنابة لكليات التقنية بمنطقة الظفرة، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وأولياء أمور الطلبة.

ورحب الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا في كلمته باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، لحفل تخريج كوكبة جديدة من طلاب كليات التقنية العليا من دفعة العام 2018 من «عيال زايد» على مستوى فروع الكليات في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، مؤكداً أن تشريف معاليه له نكهة خاصة، كون معاليه الرئيس المؤسس لكليات التقنية العليا، والذي قاد مسيرتها على مدى ربع قرن من الزمان.

تعليم نوعي

وأضاف الدكتور الشامسي، أن معالي الشيخ نهيان عمل على تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في تأسيس مؤسسة تعليمية تتمتع بنوعية مميزة من التعليم تمثلت في التعليم التطبيقي، وتجسد ذلك في كليات التقنية التي أصبحت أكبر مؤسسة للتعليم العالي بفروعها الـ 16 على مستوى الدولة، ليصبح لدينا في كل بيت إماراتي طالب أو خريج من كليات التقنية العليا، كما أن معالي الشيخ نهيان جسد رؤية القيادة الرشيدة في التسامح والانفتاح الحضاري على العالم.

شكر وعرفان

وأكد الشامسي أنه مع اختتام احتفالات التخريج لدفعة العام 2018، نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لدعمهم اللامحدود لكليات التقنية العليا طيلة مسيرتها التعليمية.

وأطلقت الكليات تزامناً مع حفل التخريج وسم «#شكراً_نهيان_بن_مبارك» تكريماً وتقديراً لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الرئيس المؤسس لكليات التقنية العليا.