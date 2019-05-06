ربط 24471 ملفاً لموظفي المدارس الخاصة في أبوظبي بنظام البيانات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة ربط ما يقارب 24471 ملفاً لموظفي المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، بنظام البيانات الجديد، الخاص بموظفي المدارس الخاصة، والذي يعرف اختصاراً باسم PASS، والذي تم تصميمه للتحقق من بيانات ومؤهلات جميع الموظفين العاملين في المدارس الخاصة وتزويدهم باخطارات تعيين معتمدة من الدائرة.

ووجهت الدائرة دعوة لأكثر من 400 ممثل عن المدارس الخاصة في الإمارة (أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة)، لحضور ورشة توعوية عن النظام، والتعريف بمتطلبات سياسة تعيين العاملين في المدارس الخاصة، والوثائق المطلوبة، والإطار الزمني لتفعيل كل نوع من الطلبات في هذا النظام.

ويحتوي هذا النظام على معلومات عن الوظائف الحالية، وطلبات التجديد والنقل والترقية، وتسجيل الموظفين الجدد، بالإضافة إلى جميع الوثائق الخاصة بالعاملين في المدرسة.

ويحتوي هذا النظام الذي طورته الدائرة، نظاماً على إجراءات تعيين العاملين في المدارس الخاصة، والوثائق الخاصة بالموظفين الذين يتعاملون مع الطلبة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يتميز بخاصية تخزين كافة معلومات وبيانات الموظف، ففي حال رغبة الموظف بتغيير المسمى الوظيفي، أو الانتقال إلى مدرسة أخرى، فلا داعي إلى إعادة كتابة بياناته أو تحميل وثائقه مرة أخرى، فالنظام يحتفظ بهذه المعلومات والوثائق، كما أنه متصل أيضاً بنظام معلومات الطالب (ESIS).