تخريج طالبات كليات التقنية العليا في أبوظبي والظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

شهدت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان حفل تخريج طالبات كليات التقنية العليا على مستوى أبوظبي ومنطقة الظفرة - دفعة عام 2018 - البالغ عددهن 674 خريجة في مختلف التخصصات العلمية.

حضر حفل التخريج الدكتورة عائشة بوشليبي، مديرة كليات التقنية في أبوظبي، وعدد من المسؤولين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وأمهات الطالبات.

وعبّرت الشيخة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان عن سعادتها بتجدّد لقائها للعام الثالث على التوالي بخريجات كليات التقنية العليا، مؤكدةً أنها كلما رأت تميز ابنة الإمارات تحضرها كلمات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وقول سموها: «إن طموحاتي لتحقيق مزيد من المكاسب والإنجازات للمرأة الإماراتية لا حدود لها، وسنسعى حثيثاً ونعمل جاهدين لتعزيز دورها في مختلف المجالات، ليكون لها السبق والريادة في مختلف مواقع العمل، بحيث تصبح المرأة الإماراتية شريكاً حقيقياً فاعلاً في برامج وخطط التنمية المستدامة»، معبّرةً عن خالص الشكر والعرفان إلى سموها لدعمها وتشجيعها الدائم لابنة الإمارات.