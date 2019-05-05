جامعة دبي تحتفل بتخريج دفعة عام التسامح

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كرم معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم 180 خريجاً وخريجة من جامعة دبي الدفعة السادسة عشرة دفعة عام التسامح لحصولهم على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات، وقال ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس أمناء جامعة دبي إن جامعة دبي ملتزمة بجودة التعليم العالي خدمة لمستقبل طلابها وخريجيها والتزاماً بأهدافها الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه تم العام الماضي افتتاح مبنى كلية الهندسة وتقنية المعلومات والبدء بتدريس مساقات بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية في تخصص هندسة الاتصالات كما حصلت الجامعة على دعم ومنح دراسية مقدمة من صندوق دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات لدراسة الهندسة الكهربائية ونظم المعلومات.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي إن الجامعة فخورة بطلابها وخريجيها الذين ساهموا في رفع مكانتها محلياً وعالمياً.

وأشار إلى أن توجه الجامعة الاستراتيجي سيزيد من مكانتها في مجال البحوث والدراسات والاستشارات على جميع الأصعدة لاسيما في قطاعي إدارة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.

وقال خريج برنامج الدكتوراه الدكتور سهيل البستكي في كلمة شكر فيها الهيئة التعليمية على تفانيها في تقديم الخدمات الأكاديمية: «ما أجمل أن نبدأ حفلنا هذا بحكمة من حكم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين قال: إن الجاهل هو الذي يعتقد أنه تعلم واكتمل في علمه، أما العاقل فهو الذي لا يشبع من العلم، إذ إننا نمضي حياتنا كلها نتعلم».

وقال خريج الماجستير في إدارة الأعمال الطالب حسين الأنصاري لم تزودني جامعة دبي بالتعليم العالي فحسب، بل أمدتني أيضاً بقدرات مهنية غير أكاديمية وفهم عميق لقضايا العالم من حولي.

وقام معالي محمد المر يرافقه ماجد حمد الشامسي والدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، بتوزيع الشهادات على الخريجين من كلية دبي للأعمال وكلية القانون وكلية الهندسة وتقنية المعلومات.