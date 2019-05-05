شراكة بين «حمدان بن محمد الذكية» وهيئة «الاعتماد الدولي»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» شراكة استراتيجية مع «الهيئة الدولية المشتركة للاعتماد الدولي» (JCI)، التابعة لـ«مؤسسة موارد الهيئة المشتركة» (JCR)، في سبيل تطوير برامج تعليمية داعمة لجهود تحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية، استكمالاً لمسيرة ريادة دولة الإمارات التي وصلت إلى الصدارة عالمياً في الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية خلال العام الفائت، محتضنةً نحو 20% من إجمالي المؤسسات الصحية المعتمدة في العالم.

وجرى توقيع الاتفاقية المشتركة في مدينة شيكاغو الأمريكية من قبل كل من الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»؛ والدكتورة مروة زهدي، نائب رئيس الخدمات الاستشارية العالمية لـ«الهيئة المشتركة الدولية»، التي أشادت بالجهود السبّاقة التي تبذلها الجامعة لإعادة صياغة مستقبل التعليم العالي إقليمياً وعالمياً وفق دعائم متينة قوامها الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، سعياً لإحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمعات.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة: «يمثل التعاون مع جهة الاعتماد الدولية الأولى للجودة في القطاع الصحي إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرتنا الحافلة بالريادة في تأسيس شراكات متينة استناداً إلى مبدأ «التشارك في النمو».

وقالت الدكتورة مروة زهدي، نائب رئيس الخدمات الاستشارية العالمية لـ«الهيئة المشتركة الدولية»: «يشرفنا توقيع شراكة استراتيجية مع «جامعة حمدان بن محمد الذكية» التي تحمل لواء إعادة هيكلة التعليم العالي بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرون، مع الالتزام بإرساء دعائم الجودة والابتكار والمعرفة.