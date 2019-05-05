تخريج الدفعة الأولى من «المبرمج الإماراتي» بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

احتفل «صندوق الوطن» أمس بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين في برنامج «المبرمج الإماراتي» بإمارة أم القيوين والبالغ عددهم 70 طالباً وطالبة .

حضر الحفل - الذي أقيم على مسرح المركز الثقافي بأم القيوين - حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ومحمد تاج الدين القاضي مدير عام «صندوق الوطن» والدكتور سهل الحباشنة المدير التنفيذي للكلية التطبيقية البريطانية .

وثمن حميد راشد الشامسي دور «صندوق الوطن» في تنظيم برنامج «المبرمج الإماراتي»، والذي يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى الاستثمار في الثروة البشرية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لصناعة مستقبل أفضل .