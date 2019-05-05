300 طالب إماراتي يسجلون في برنامج «أكاديمية أدنوك الفنية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) أمس عن تسجيل أكثر من 300 طالب إماراتي للانضمام إلى برنامج «أكاديمية أدنوك الفنية» خلال النسخة الثانية من فعالية «اليوم المفتوح» السنوية التي نظمتها الشركة في مقر الأكاديمية بالشوامخ بهدف تعريف الطلبة المهتمين وأولياء أمورهم بالمناهج الدراسية والبرامج التدريبية التي توفرها الأكاديمية لتدريب الشباب الإماراتي وتزويدهم بالمهارات الضرورية وإعدادهم للعمل في شركات مجموعة «أدنوك».

وأوضحت الشركة أن أكثر من 3500 شخص قاموا بزيارة الصفحة الخاصة ببرنامج «أكاديمية أدنوك الفنية»، ما يؤكد اهتمام الشباب الإماراتي المتزايد بالالتحاق ببرامج التدريب أثناء العمل التي توفرها الأكاديمية.

دعوة

ووجهت الأكاديمية الدعوة إلى الطلبة المهتمين وأولياء أمورهم لحضور فعالية «اليوم المفتوح» بمقرها بالشوامخ بهدف التعرف على البرامج الدراسية والتدريبية التي توفرها. وتستقبل الأكاديمية مواطني الدولة أو أبناء المواطنات الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والذين أكملوا الخدمة الوطنية وتتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة والخامسة والعشرين.

اهتماموقال الدكتور محمد طالب المنهالي مدير «أكاديمية أدنوك الفنية»: «إن عدد الطلبات التي تلقيناها خلال النسخة الثانية من( اليوم المفتوح) يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل في قطاع النفط والغاز، كما يسلط الضوء على رغبتهم القوية وجهودهم الحثيثة لتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم من خلال الالتحاق ببرامج التدريب المكثف التي توفرها الأكاديمية».

وأضاف المنهالي: «تماشياً مع التزام أدنوك بالاستثمار في إعداد الكوادر البشرية المواطنة من جيل الشباب وتأهيلها للعمل في قطاع النفط والغاز تواصل أكاديمية (أدنوك الفنية) القيام بدورها في دعم المواهب الإماراتية الشابة من خلال توفير برامج تدريبية رائدة تسهم في تنمية معارفهم وصقل خبراتهم العلمية والعملية.

وباعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، كما يتيح قطاع النفط والغاز العديد من الفرص الواعدة أمام المواهب الشابة ونحن نتطلع للمساهمة في صقل مهارات الكوادر المواطنة وتأهيلها وإعدادها من خلال توفير برامج تدريبية مصممة وفقاً لأفضل المعايير العالمية».

رافد

وتعتبر أكاديمية أدنوك الفنية التي تم تأسيسها في عام 1978 رافداً رئيسياً لتوفير الكوادر الفنية المواطنة لأدنوك ومجموعة شركاتها، حيث خرّجت حتى الآن ما يزيد على 5 آلاف مواطن إماراتي، يعمل معظمهم ضمن كوادر أدنوك في شركات المجموعة.

مهارات

تهدف برامج التدريب أثناء العمل التي توفرها الأكاديمية إلى صقل مهارات الطلاب وتعزيز خبراتهم وتطوير قدراتهم في المجالات التشغيلية والفنية في قطاع النفط والغاز. وتتضمن هذه الدورات تدريباً عملياً تحت إشراف مدربين مؤهلين في مواقع العمل لكل طالب على حدة، تهدف لتعريف الطلاب وتزويدهم بخبرات أولية عن بيئات العمل الحقيقية في(أدنوك).