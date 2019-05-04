جامعة عجمان تطرح برنامج البكالوريوس في "الهندسة المدنية"

المصدر: عجمان - البيان

حصلت جامعة عجمان على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم لطرح برنامج بكالوريوس "الهندسة المدنية" ضمن برامج كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، ليضاف إلى برامجها المعتمدة في تخصصات الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب، وهندسة المعدات الطبية، ونظم المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات.

وقد أوضح الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، أن طرح جامعة عجمان لبرنامج البكالوريوس في الهندسة المدنية يأتي انطلاقا من حرص الجامعة على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي في المجالات الهندسية المختلفة. مشيراً إلى أن الهدف من طرح هذا البرنامج هو رفد سوق العمل بخريجين مؤهلين للعمل في مختلف قطاعات الهندسة المدنية بدءاً من مراحل التخطيط والتصميم للمشروع مروراً بمرحلة تهيئة مستلزماته، والبدء بالتنفيذ، مع القدرة على الإشراف على المشروع حتى الانتهاء منه.

وبيَن الدكتور كريم أن التسجيل في برنامج بكالوريوس الهندسة المدنية مفتوح حاليا، وستبدأ الدراسة فيه مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2019-2020. مضيفا أن البرنامج يتمتع بالجودة والرصانة التي تحرص عليها جامعة عجمان. ومؤكدا أن هذه الدرجة العلمية تسمح للحاصلين عليها التقدم بطلب الحصول على وظائف في مختلف الشركات الاستشارية والهندسية والإنشائية ومختلف الهيئات الحكومية. كما أن باستطاعة خريجي برنامج الهندسة المدنية متابعة دراستهم العليا لتطوير قدراتهم وخبراتهم.

من جانبه، أكد الدكتور فهر حياتي، عميد كليه الهندسة وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البرنامج، والذي يتألف من 141 ساعة معتمدة، يأتي في إطار استراتيجية الكلية في طرح برامج جديدة تتزامن مع حاجة السوق في عصر الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. مشيرا إلى أن الخريج من هذا البرنامج سيكون مؤهلاً لتصميم وتنفيذ المشاريع في أربعة مجالات رئيسية في الهندسة المدنية، وهي الهندسة الإنشائية، وهندسة المواصلات والطرق والمرور، وهندسة التربة والأساسات وهندسة المياه والبيئة.

بالإضافة إلى أن خريج هذا البرنامج سيكون مؤهلاً لكي يلعب دورا فعّالا في تصميم وتنفيذ مختلف مشاريع البنية التحتية كالطرق والجسور والموانئ والمطارات وتنفيذ شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي والمنشآت الميكانيكية والصناعية. هذا علاوة على المشاركة في تصميم وتنفيذ مختلف مشاريع البناء من مباني سكنية ومدارس وجامعات ومستشفيات والقيام بأعمال المساحة، وحساب الكميات، ووضع المواصفات.