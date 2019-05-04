57 ورقة بحث علمي في ختام المؤتمر الدولي الثالث لجامعة الفلاح بدبي

المصدر: دبي - وام

اختتمت جامعة الفلاح بدبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث «TASK 2019» الذي نظمته في فندق روز ريحان روتانا تحت عنوان «نحو معرفة علمية متقدمة في إدارة الأعمال».

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 80 باحثاً ومتحدثاً قدموا من 40 جامعة من دول خليجية وعربية وأجنبية ناقشوا خلال يومين 57 ورقة بحث علمي في ثلاثة محاور أساسية شملت إدارة الأعمال والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والإعلام وإدارة الأعمال والقانون.

وأكد الدكتور عبدالحفيظ بلعربي رئيس جامعة الفلاح أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات وورش العمل التي تحفز على البحث العلمي وإنتاج البحوث القيمة التي من شأنها أن تنمي المعرفة العلمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية.

مواضيع

من جهته أوضح البروفيسور مهند حلاوة رئيس المؤتمر أن «TASK 2019» ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بالأعمال والتكنولوجيا من بينها نظم معلومات المؤسسة والتعليم الإلكتروني ونماذج التعليم والحكومة الإلكترونية وتطبيقات المدن الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بالأعمال والإعلام. وعلى هامش المؤتمر تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة الفلاح وجامعة أميتي التي تعد من أفضل الجامعات الخاصة بالهند بهدف توسيع قاعدة التعاون الدولي والمعرفي في البحث العلمي وتبادل الزيارات والبرامج الأكاديمية.