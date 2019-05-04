1367 طالب بكالوريوس في كلية الهندسة بجامعة عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أكد الدكتور فهر حياتي عميد كلية الهندسة بجامعة عجمان لـ «البيان» أن عدد الطلبة الدارسين بالكلية بلغ ألفاً و367 طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس، منهم 86 مواطناً، كما تم قبول 273 طالباً وطالبة للعام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أن برنامجي الطاقة المتجددة وهندسة البناء وإدارة الإنشاءات واللذين تم إطلاقهما مع بداية العام الأكاديمي الحالي 2018-2019 شهدا إقبالاً واسعاً من قبل الطلبة، حيث التحق بالطاقة المتجددة 37 طالبا وطالبة وهندسة البناء 16. وأضاف عميد الكلية أن العام الدراسي المقبل 2019- 2020 سوف يشهد اعتماد برنامجين جديدين بالكلية، حيث تم تقديم الوثائق المطلوبة لمفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم للحصول على الاعتماد الأكاديمي، وهما برنامج الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية، كما أن هناك خطة لطرح ماجستير في الهندسة الطبية، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة تركز على تغيير نمط التعليم حتى يصبح الطالب معلماً لذاته، إضافة إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي والعمل على تطوير البحث العلمي والنشاط البحثي في مشاريع بحثية عديدة في طبيعة عصرية كالمدن الذكية، الطاقة النظيفة والاستدامة.

مشاريع ابتكارية

ولفت الدكتور فهر إلى أن عدد الطلبة الذين تم قبولهم للعام الجامعي الحالي موزّعين على النحو التالي، 67 في الهندسة المعمارية و87 في الهندسة الطبية و60 طالباً وطالبة في الهندسة الكهربائية و59 طالباً وطالبة يدرسون في التصميم الداخلي، مبيّناً أن عدد الطلبة المتوقع تخرجهم خلال أكتوبر الجاري من الفوج الثاني من دفعة (عام زايد 2018) يبلغ 273 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المشاريع الابتكارية لطلبة الهندسة بجامعة عجمان تجد الدعم المعنوي والمادي من إدارة الجامعة.

إنجازات

وبين أن أبرز إنجازات الكلية لهذا العام على الصعيد العالمي، حصول برنامجي الهندسة الكهربائية وهندسة المعدات الطبية على الاعتماد من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا ABET، وهو مجلس في الولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد برامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا ـ كما أن أبرز المشاركات لطلبة الكلية ونظّمت داخل وخارج الجامعة المشاركة بمشاريع متميزة في هاكاثون الإمارات، بالإضافة إلى استعراض لمشاريع متميزة في معارض متنوعة أقيمت في شهر الابتكار، وذلك داخل وخارج الجامعة ، كما قدّم الطلبة مبادرات وتصاميم مختلفة لحدائق عامة في إمارة عجمان، إضافة إلى المشاركة في مسابقة العشرية «الديكاثيلون» العالمية للطاقة الشمسية 2018 والتي تقام في حديقة محمد بن راشد آل مكتوم الشمسية بدبي، والتي انطلقت قبل عامين، وسيتم إعلان نتائجها في ديسمبر المقبل، والمشاركة السنوية في مسابقة يوم الطلبة في الـ IEEE تمكنت خمسة فرق طلابية من كلية الهندسة، وللعام التاسع على التوالي، أن تكتسح مسابقة يوم الطلبة، فرع الإمارات، لمعهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين في نسخته الثالثة عشرة، لتكون جامعة عجمان صاحبة أكبر رصيد من الجوائز في المسابقة وعددها 5 جوائز.

مهارات

أكد الدكتور فهر حياتي أنه في كل عام يتم إقامة معارض لطلبة الكلية داخل وخارج حرم الجامعة والتي من شأنها أن تصقل مهارات الطلبة وتفتح المجال أمامهم واسعاً لعرض منتجاتهم التي صمموها بأيديهم وأبرزوا فيها إبداعاتهم من خلال تطبيقهم لما درسوه في قاعات الدراسة عملياً الأمر الذي يزيد الطالب الخريج ثقة بنفسه ويمكّنه من إيجاد فرصة عمل في السوق المفتوحة وبالتالي يكسر الحاجز بينه وبين المجتمع من حوله.