ملتقى التسامح في «أمريكية رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية، وفريق التسامح بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع إدارة جامعة رأس الخيمة الأمريكية، ملتقى التسامح والإنسانية، وذلك في جامعة رأس الخيمة الأمريكية، بمشاركة وحضور عدد من رجال الدين من مختلف الأديان، وطلبة الجامعة، وعدد من الجهات المجتمعية المتعاونة، حرصاً من شرطة رأس الخيمة، على مد جسور التواصل بين الأديان والثقافات المختلفة.

شهد الملتقى، العقيد الدكتور راشد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية برأس الخيمة، والنقيب موزة راشد الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية – عضو فريق التسامح، وعدد من ضباط وموظفي الشرطة، والدكتور ريما أبو هلال مدير قسم شؤون الطلبة بالجامعة الأمريكية، ودنيز جيفورد نائب مشارك مركز الطلابي للنجاح والتفوق بالجامعة، وعدد من ممثلي دور العبادة في رأس الخيمة.