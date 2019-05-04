تعريف الطلبة بدور «الدعم الاجتماعي» في عجمان

المصدر: عجمان-البيان

استقبل مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة عجمان فريق الأمن والسلامة من مدرسة عمر بن عبد العزيز بعجمان، ضمن جهود شرطة عجمان المتواصلة لتحقيق المسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة. وجاء استقبال فريق الأمن والسلامة بمدرسة عمر بن عبد العزيز لتعريف الطلبة بأهداف ودور مركز الدعم الاجتماعي الفعال، ومساهمته في توعية أفراد المجتمع والمساهمة في حمايته وخاصة الأطفال، وتعريفهم بقانون وديمة وحقوق الطفل في هذا القانون وهي حقوق يتسنى للطفل في سن مبكرة التعرف عليها والإلمام.

وشملت الزيارة اصطحاب الأطفال في جولة للتعرف على مرافق مركز الدعم الاجتماعي ومهامه واختصاصاته، إضافة إلى توزيع هدايا على الطلبة لإسعادهم وتعزيز القرب بين الدعم الاجتماعي وأفراد المجتمع وخاصة الأطفال منهم.

من جانبها تقدمت إدارة مدرسة عمر بن عبد العزيز بجزيل الشكر والتقدير لشرطة عجمان ومركز الدعم الاجتماعي على تعاونهم وحسن استقبالهم، متمنين استمرار التعاون بين المركز والمدرسة.