محمد الشرقي يحضر تخريج دفعة 2018 من طلبة التقنية العليا في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة: «أن النهج الذي تتبعه القيادة الرشيدة للدولة في رعاية التعليم والاستثمار الناجح فيه، وفق خطط إستراتيجية شاملة، وفر مستوى تعليمياً ذا جودة عالية في جميع التخصصات، وهيأ المناخ اللازم لدعم البحث العلمي والتطبيقي والدراسات العليا من خلال مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة، على نحو باتت فيه جامعات الدولة تنافس الجامعات العريقة في العالم».

وقال سموه: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالعمل على وضع استراتيجيات تعليمية تحقق الطموحات والآمال القائمة على التعليم في خطط الدولة المستقبلية، أسهمت في جعل التعليم العالي واحداً من أسرع المسارات تطوراً في خطط عمل إمارة الفجيرة، الأمر الذي يؤكده المستوى الذي بلغته في العملية التعليمية وارتفاع عدد خريجيها من حملة الشهادات الجامعية العليا».

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي العهد حفل تخريج دفعة عام 2018 من طلاب وطالبات كليات التقنية العليا في الفجيرة الذي أقيم أمس، بحضور مالك سلطان آل مالك، عضو مجلس أمناء كليات التقنية العليا، حيث كرم سموه خريجي الدفعة البالغ عددهم 69 خريجاً و219 خريجة، من فروع الكليات الـ16، وسلمهم شهاداتهم، مباركاً لهم إنجازهم العلمي ومتمنياً لهم دوام التفوق والنجاح وخدمة وطنهم والإسهام الفاعل في مسيرته التنموية.

حضر حفل التخريج سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور خالد الحمادي مدير كليات التقنية بالفجيرة وعدد من مديري المؤسسات الحكومية وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالكليات، وأولياء أمور الطلاب.