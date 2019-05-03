حميد النعيمي يوجه بمنح دراسية لطلبة جامعة عجمان

المصدر: عجمان - وام

بمكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، تقدم جامعة عجمان مجموعة من المنح الدراسية تصل قيمتها إلى 20 مليون درهم سنوياً يستفيد منها 66% من طلبة الجامعة.

وجاء الإعلان عن المنح خلال حضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حفل اللقاء السنوي الذي أقيم مساء أول من أمس في جامعة عجمان بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة وعدد من أعضاء المجلس وشركاء الجامعة الاستراتيجيين وجمع من الخريجين المتميزين وعدد من أعضاء مجلس الخريجين إلى جانب مجموعة من ممثلي المؤسسات التي قدمت الدعم لطلبة الجامعة المعسرين ودعمت مبادرات الجامعة الرامية إلى مساعدة طلبة العلم والخريجين فيها.

ورحب الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان في كلمة له خلال اللقاء السنوي الذي أقيم في مركز زايد للمؤتمرات والمعارض بصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء الجامعة والحضور لتشريفهم هذا اللقاء السنوي والذي أطلق عليه هذا العام اسم «عشاء الأمل».

وأعرب عن عميق شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان الذي بفضلِ قيادته الحكيمة ودعمه المستمر للعلم والمعرفة تبوأت جامعة عجمان مكانة مرموقةً على الخارطة العالمية للتعليم العالي وباتت تصنف ضمن أَفضل 1000 جامعة على مستوى العالم بل ومن بين أفضل 150 جامعة تم تأسيسها خلال السنوات الـ50 الماضية في أنحاء المعمورة كافة ناهيك عن حصول الجامعة في العام الماضي وحده على العديد من الاعتمادات الدولية المرموقة شملت 5 من برامجها الأكاديمية.

وتقدم بالشكر الجزيل لكل شركاء الجامعة الاستراتيجيين الذين كان لهم دور رئيسي وفاعل في دفعِ عجلَة التطور المتسارع الذي شهدته جامعة عجمان كما أعرب عن عظيم شكره وتقديره لجميع الجهات المانحة أفراداً ومؤسسات على الدعم السخي الذي قدمته لطلبة الجامعة إيماناً منها برسالتها السامية.

وفي ختام الحفل كرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور كريم الصغير الجهات الراعية والداعمة لطلبة العلم.

عطاء

يتم تنظيم مزاد إلكتروني برعاية الإمارات للمزادات يحتوي على العديد من المقتنيات التي حصلت عليها جامعة عجمان من المتبرعين ليذهب ريعها لمنح الطلبة الدراسية، وتلك المقتنيات تشمل لوحة سيارة خاصة فئة عجمان مقدمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وسيارة كلاسيكية مهداة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة وساعة مهداة من مجموعة أحمد صديقي وأولاده.