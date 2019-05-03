تكريم المدارس الفائزة بجائزة «عون» في العين

المصدر: العين- جميلة إسماعيل

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بفرعها في منطقة العين صباح أمس، حفلاً لتكريم المدارس الفائزة، والمشاركة في جائزة عون للخدمة المجتمعية على مستوى مكتب العين التعليمي، وذلك على مسرح مدرسة أحمد بن زايد، بحضور سالم الريس العامري مدير هيئة الهلال الأحمر فرع العين، ونخبة من مديري ومسؤولي المؤسسات والجهات الحكومية في العين، وعدد من الإعلاميين، والطاقم الإداري والتدريسي والطلابي للمدارس الفائزة، والمشاركة في جائزة عون للخدمة المجتمعية.

وتهدف جائزة عون للخدمة المجتمعية إلى نشر الوعي بأهداف التكافل المجتمعي، عبر طلاب المدارس، ودعم دور المدرسة في غرس مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وترسيخ قيم المبادرة والمنافسة الإيجابية.

وقال سالم العامري: «تسعى جائزة عون للخدمة المجتمعية إلى أن يسهم طلاب المدارس المشاركة في برامج الجائزة إلى ترجمة الأفكار والأعمال المقترحة إلى أعمال واقعية، تخدم المجتمع المحلي، وتعمل على ترسيخ قيم المبادرة والمنافسة والمشاركة في الأنشطة الوطنية، التي تعزز قيمة العمل التطوعي بين أعضاء المجتمع، وتنشر الوعي التطوعي بين كل أفراده».

وأضاف: «أسهمت مراكز الهلال الأحمر منذ التأسيس في تقديم كم متنوع من المساعدة للمحتاجين من الشرائح الإنسانية التي يرعاها الهلال الأحمر في كل أنحاء الدولة، وكان لفرق الهلال الطلابي في مختلف المراحل التعليمية شرف المشاركة في الأنشطة ».