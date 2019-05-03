حاكم الشارقة يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء الجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية القرار رقم (1) لسنة 2019م، بشـأن تشكيل مجلس أمناء الجامعة القاسمية.

ويقضي القرار أن يُشكل مجلس أمناء الجامعة القاسمية في دورته الأولى برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور رشاد محمد سالم، مدير الجامعة القاسمية والأستاذ الدكتور عواد حسين الخلف، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، والدكتور إبراهيم علي المنصوري، مدير مركز الشارقة لدراسات الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة الشارقة، والدكتور سالم محمد الدوبي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي - رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، والدكتور عزيز فرحان العنزي، أستاذ الفقه وأصوله، والدكتور محمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية في إمارة الشارقة، والدكتور منصور محمد بن نصّار، المستشار القانوني - مدير عام الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم، وجمال سالم الطريفي، المستشار بمكتب صاحب السمو الحاكم، والمهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان - عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وخولة عبدالرحمن الملا، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وشيرزاد عبدالرحمن طاهر، أمين عام مجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة، ومحمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

وحدد القرار مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات من أول اجتماع له قابلة للتجديد، ويستمر المجلس في تصريف أعماله إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.