جامعة خليفة الـ 28 آسيوياً وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا،«الجامعة البحثية التي تركز على النهوض بالتعليم من خلال التدريس والبحث واكتشاف وتطبيق المعرفة»، حصولها على التصنيف الـ 28 ضمن أفضل المؤسسات التعليمية في القارة الآسيوية حسب أحدث تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات الآسيوية 2019.

وتقدمت جامعة خليفة وفق التصنيف الجديد 4 مراتب لتحتل المركز الـ 28 بين 417 جامعة آسيوية ضمن أحدث تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات الآسيوية للعام 2019 لتحقق بذلك تقدماً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي بعدما حلت بالمركز الـ 32 الأمر الذي يجعلها في المركز الأول على مستوى جامعات دولة الإمارات.

قمة

وجاء الإعلان عن هذا التصنيف خلال قمة التايمز للتعليم العالي للجامعات الآسيوية 2019 التي نظمتها جامعة خليفة بالتعاون مع مؤسسة التايمز للتعليم العالي واختتمت أعمالها أمس.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «إن المكانة التي احتلتها جامعة خليفة في أحدث تصنيفات لمؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات الآسيوية 2019 تؤكد أهمية كفاءة البحوث لدينا ونوعية أعضاء الهيئة الأكاديمية إضافة إلى المراكز العلمية والمختبرات المجهزة بأحدث تقنيات التكنولوجيا».

وأشار إلى أن دور الجامعة في بناء شراكات مع مؤسسات عريقة ورائدة في كل قطاع من القطاعات الهامة شكل عاملاً بارزاً في وضعها في المقدمة في مجال إعداد رأس المال البشري والفكري.

وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها ومتابعتها للجامعة معرباً عن تطلعه لأن يسهم هذا التصنيف في تعزيز جهود الجامعة في إيجاد معايير جديدة للتميز في المجالات الأكاديمية والبحثية.

تميز

جدير بالذكر أن جامعة خليفة تعد الجامعة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي احتلت المرتبة 13 في تصنيفات مؤسسة تايمز للتعليم العالي لجامعات دول الاقتصادات الناشئة في يناير الماضي بعدما تقدمت من المركز 15 في قائمة تصنيفات العام الماضي إلى المركز 13 من بين 442 جامعة تنتمي إلى 43 دولة.

كما حلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في نوفمبر 2018 بين المراكز 176-200 في تصنيف ضم 900 مؤسسة تعليمية تم تقييمها من أكثر من 70 دولة حسب تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي 2018 للهندسة والتكنولوجيا.. فيما احتلت في سبتمبر من العام نفسه المركز الأول في دولة الإمارات والمركز الثاني عربياً وفقاً لتصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي لجامعات العالم للعام 2019 كما تصدرت جامعة خليفة قائمة أفضل الجامعات عن فئات البحوث ودخل الصناعة.

تقييموتستخدم مؤسسة التايمز للتعليم العالي في تصنيفاتها لتقييم الجامعات الآسيوية 13 مؤشر أداء موضوعة بعناية تسهم بدورها في إعطاء مقارنات شاملة ومتوازنة ومعتمدة من قبل الطلبة والأكاديميين وكبار المسؤولين في الجامعة والقطاع الحكومي والصناعي بهدف التوصل إلى تصنيفات مدروسة بدقة تعكس تصنيف المؤسسات التعليمية في آسيا، حيث يتم تقسيم مؤشرات الأداء إلى 5 مجموعات وهي التعليم والبحوث والاستشهادات والعلاقات الدولية إضافة إلى دخل الصناعة.