سفارة الدولة والقنصلية في كندا تحتفيان بالطلاب الإماراتيين المبتعثين

المصدر: أوتاوا - وام

نظمت سفارة الدولة في أوتاوا بالتعاون مع القنصلية العامة للدولة في تورونتو حفل عشاء في مقر سكن القنصل العام للدولة في تورونتو، على شرف الطلاب الإماراتيين المبتعثين الدارسين في المؤسسات التعليمية في كندا من جميع المراحل التعليمية.

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وأعرب فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا وسلطان علي الحربي، القنصل العام للدولة في تورونتو، ومحمد الشامسي، القائم بأعمال الملحق الثقافي في أوتاوا حرصهم على متابعة أمور الطلبة وإنجازاتهم ومناقشتهم وتبادل الآراء فيما يخدم مسيرتهم التعليمية التي تعتبر من أهم أعمدة الاستثمار في شباب الوطن مشيرين إلى أن المبتعثين للدراسة في الخارج سفراء للقيم الإماراتية ورسالتها الإنسانية العالمية في التسامح والتعاون والتعايش.

وأكدوا استعدادهم الكامل لتقديم يد العون للطلاب، في أي وقت أو مرحلة كانت، وتوفير السبل والوسائل التي تساعدهم على مسيرتهم التعليمية.