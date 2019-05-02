33 مدرسة حكومية تحصل على جوائز التميز بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت هيئة البيئة- أبوظبي أمس، حفلاً لتوزيع جوائز التميز ضمن المدارس المستدامة، تم خلاله توزيع 33 جائزة على مدرسة حكومية وخاصة في أبوظبي من الفائزين، تقديراً لجهودها ومبادراتها البيئية ونجاحها في التقليل من بصمتها البيئية.

وقد تم تكريم الفائزين في الدورة الثامنة من هذه المبادرة، في الفترة التي امتدت من 2017 حتى 2019، والتي وصل فيها عدد الأعمال المشاركة إلى 402 عمل، حيث تم اختيار48 منها للمرحلة قبل النهائية، في حين تم اختيار 33 فائزاً ضمن الجوائز التي تنقسم إلى 5 فئات وتضم جائزة أفضل مدرسة قيادية، وجائزة أفضل تدقيق بيئي، وجائزة أفضل مدرسة في مجال التوعية المجتمعية، وجائزة المعلم البيئي الفعال وجائزة أفضل مدرسة في مجال الرحلات الميدانية.

وقالت خنساء البلوكي، مديرة إدارة التوعية البيئية، بقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية بهيئة البيئة- أبوظبي: «ركزت هذه الدورة من برنامج المدارس المستدامة على الابتكار المستمر، حيث تم إتاحة الفرصة للمدارس المشاركة بإجراء التقييم الذاتي لأدائها البيئي إلكترونياً، كما تم تطوير الموقع الإلكتروني للمبادرة».

وذكرت البلوكي أنه وخلال هذا الدورة شاركت 135 مدرسة حيث قام 18,443 طالباً و1,378 معلماً من المدارس المشاركة بتنفيذ 521 مشروعاً من خلال الأندية البيئية، والتي امتد تأثيرها إلى مجتمعهم الأوسع. كما شارك 14,986 طالباً في إجراء التدقيق البيئي لتقييم أداء مدارسهم، في حين شارك 54,604 طلاب وطالبات في 2,210 رحلات ميدانية، أسهمت في منحهم الخبرة العملية حول مجموعة واسعة من القضايا البيئية، وقام 3,928 معلماً بربط المفاهيم البيئية بالمناهج الدراسية.