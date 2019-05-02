3000 طالب من 200 جنسية يشكّلون لوحة «50 عاماً شكراً بو راشد»

المصدر: دبي - وام

قام 2970 طالباً وطالبة من مدارس الدولة و40 طالباً من أصحاب الهمم من مركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بدبي بتشكيل لوحة معبرة جسدت الرؤية الثاقبة والمسيرة الناجحة والمميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وكتب الطلبة، الذين مثلوا 200 جنسية، بأجسادهم الفتية عبارة «50 عاماً شكراً بو راشد»، بحضور أولياء الأمور وأعضاء الهيئات التدريسية في المدارس المشاركة.

جاء ذلك في ختام فعاليات «مهرجان التسامح الرياضي» الذي نظمته الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم على ملعب ومضمار إدارة الشؤون الرياضية بنادي ضباط شرطة دبي.

وشمل المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة في سباق مع الزمن قبل حلول شهر رمضان المبارك، ومثّل ختام موسم حافل بالأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والإنسانية الخيرية، إلى جانب العديد من الفعاليات المصاحبة والهادفة.

وأكد العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، حرص شرطة دبي، وفقاً لتوجيهات القائد العام اللواء عبد الله خليفة المري، على تفعيل الدور الإيجابي على مدار العام، لاستهداف جميع شرائح المجتمع والشريحة الكبيرة من أبنائنا طلبة المدارس، لنشر الثقافة الرياضية بين الوسط الطلابي، لترسيخ أهميتها، وجعلها أسلوب حياة مفعماً بالنشاط والحيوية.

بدورها، شكرت فاطمة بوحجير، رئيسة قسم الوعي الرياضي، المدارس المشاركة ومركز النور على تعاونهم في تحقيق أهداف هذه المبادرة الهادفة التي ترسّخ الدور الكبير لشرطة دبي، بهدف إسعاد المجتمع بجميع شرائحه، عبر ممارسة الأنشطة الرياضية، وما يصاحبها من فعاليات هادفة.