«دبي القضائي» يخرّج 21 منتسباً من دبلوم العلوم القانونية والقضائية

المصدر: دبي - البيان

نظّم معهد دبي القضائي حفلاً لتخريج 21 منتسباً في الدفعة التاسعة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية. وحضر الحفل المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي - رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد، والعميد الركن الحقوقي سالم جمعة راشد الكعبي المدعي العام العسكري، وأحمد حسن هادي السيفي رئيس محكمة الجنح العسكرية، وعبدالله محمد خميس اليماحي رئيس محكمة الجنايات العسكرية، ووليد عبدالله آل علي رئيس النيابة - مدير مكتب مدير القضاء العسكري..

وأعرب الدكتور جمال السميطي عن فخر معهد دبي القضائي واعتزازه بتخريج الدفعة التاسعة لدبلوم العلوم القانونية والقضائية، وأثنى على التعاون الوثيق بين دائرة القضاء العسكري، ومعهد دبي القضائي.