«التربية»: إلغاء الطابور الصباحي وحصص التربية الرياضية في رمضان

المصدر: دبي - رحاب حلاوة ونورا الأمير

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد الدوام الرسمي في رياض الأطفال والمدارس على مستوى المناطق التعليمية خلال شهر رمضان المبارك، وأصدرت الوزارة تعميماً أمس لتنظيم مواعيد الدوام وتفاصيل جدول الدوام الدراسي خلال اليوم الدراسي وفقاً للمرحلة الدراسية، مانحة مديري النطاقات المدرسية ومديري المدارس ورياض الأطفال فرصة تحديد الوقت وفقاً «لخيارين» تم طرحهما، لاغية الطابور الصباحي وحصص التربية الرياضية.



وأفاد تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه متمثلاً في الجدول الزمني للمدارس بأن دوام طلبة رياض الأطفال يبدأ الساعة الثامنة صباحاً وينتهي 12 ظهراً على أن يتم توزيع الـ4 ساعات خلال دوام الأطفال على زمن الفترات المقررة، ويكون دوام الهيئتين الإدارية والتدريسية في رياض الأطفال من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 والنصف ظهراً، ويكون دوام طلبة مدارس الحلقة الأولى «4 ساعات وربع ساعة» ويكون عدد الحصص الدراسية للحلقة الأولى 6 حصص يومية، ويتم توزيع الجدول وفق الخطة الدراسية من خلال إدارة المدرسة مع الاحتفاظ بحصص مواد الأنشطة، كما أتاح التعميم خيارين لدوام طلبة الحلقة الأولى الأول يبدأ دوامها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12 وربع ظهراً، أما المدارس التي يبدأ دوامها من الساعة التاسعة صباحاً فينتهي الساعة الواحدة والربع ظهراً، ويرتبط دوام الهيئة الإدارية والتدريسية وفق دوام الطلبة الذي يتم تطبيقه.



5 ساعات



ويكون دوام مدارس الحلقة الثانية والتعليم الثانوي 5 ساعات ويكون عدد الحصص الدراسية للحلقة الثانية والتعليم الثانوي 7 حصص يومية، ويتم توزيع الجدول وفق الخطة الدراسية من خلال إدارة المدرسة مع الاحتفاظ بحصص مواد الأنشطة، وتختار المدارس وفقاً للتعليم بين الدوام الساعة الثامنة صباحاً بحيث ينتهي اليوم الدراسي 1 ظهراً، أو ببدء الدوام من 9 صباحاً على أن ينتهي الساعة 2 ظهراً، ويحدد دوام الهيئتين الإدارية والتدريسية في مدارس الحلقة الثانية والثانوية وفق دوام الطلبة.



وألغت وزارة التربية والتعليم الطابور الصباحي، ومنحت مدة استراحة 15 دقيقة، فيما جعلت زمن الحصة الدراسية 40 دقيقة لجميع المراحل الدراسية، داعية للتنسيق مع المواصلات المدرسية لتحقيق خطة نقل متكاملة تحقق انصراف آمن للطلبة بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات وفق أحد الخيارين المدرجين.



بدورها خاطبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية المدارس الخاصة بدبي بشأن الدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك، إذ تم تحديد موعد بدء الدوام المدرسي أثناء شهر رمضان، بحيث يكون بين 8:00 و8:30 صباحاً، على أن يكون موعد انتهاء الدوام المدرسي بين 1:00 و1:30 ظهراً، بحيث لا تزيد مدة اليوم الدراسي على 5 ساعات.



حركة الحافلات



عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً مع مؤسسة مواصلات الإمارات لتنظيم حركة الحافلات المدرسية أثناء الدوام خلال شهر رمضان المبارك، وأكدت خلاله أنه لا يجوز لأي مدرسة تغيير المواعيد المحددة من قبل الوزارة أو تجاوز الخيارين المحددين للدوام المدرسي إلا في حالات خاصة وعليها إخطار القطاع التابع له.