420 طالباً مواطناً يشاركون بـ 129 اختراعاً بأبوظبي

المصدر: العين - داوود محمد

قدّم 420 طالباً مواطناً من طلاب ثانويات التكنولوجيا التطبيقية 129 اختراعاً، ضمن فعاليات معرض أبوظبي التقني للمشروعات العلمية المبتكرة، الذي نظّمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وأقيم في مدينة العين تحت شعار «لبيك يا وطن» بحضور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ورشيدة ناشف مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والفنية، وعيسى المرزوقي مدير ثانوية التكنولوجيا التطبيقية والثانوية الفنية فرع عجمان، وأحنف شحاتة مدير ثانوية التكنولوجيا التطبيقية والفنية فرع العقابية بالعين.

وفاز بالمركز الأول مشروع «تصميم مركبة لمسح كوكب المريخ» من إنجاز الطالبتين ريم مبارك، وحمدة مكتوم من فرع المنطقة الغربية، بينما فاز بالمركز الثاني مشروع تقنيات منع حوادث القطارات، حيث قامت الطالبات موزة الكتبي والطالبة ريم المسكري وريم العامري ولطيفة العامري وعائشة النعيمي في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فرع العقابية في العين ببناء نموذج أولي لاختبار مقدار القوة المغناطيسية المناسبة لإيقاف القطار المتحرك على سرعة عالية بشكل آمن، وبالمركز الثالث فاز مشروع «تشغيل السيارات بالطاقة الشمسية» للطالبات خلود فهد وحصة عبد الله ومنى سعيد ومريم سالم، من فرع أبوظبي للطالبات، وتقوم فكرة عمل المشروع على عمل مستقبلات للطاقة الشمسية في السيارات لتخزين الطاقة الشمسية.