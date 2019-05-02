36 طالبة بـ«الابتكار التقني» يعرضن 17 مشروع تخرج بجامعة زايد

المصدر: أبوظبي – البيان

أقامت كلية الابتكار التقني بجامعة زايد معرضاً لمشاريع تخرج طالباتها في السنة النهائية، وذلك في الصالة المركزية «البروميناد» بمبنى الطالبات بفرع الجامعة بأبوظبي.

ضم المعرض 17 مشروعاً قامت 36 طالبة بإجرائها وتنفيذها في مجالات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، والتطبيقات المحمولة، وتقنيات الطائرات المُسَيَّرة، والمواقع الإلكترونية المخصصة لمواكبة احتفال الدولة بعام التسامح، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع بحثية في علم الأدلة الجنائية وأمن المعلومات.

وقال الدكتور عمر الفندي، مساعد العميد لشؤون الطلبة والأستاذ المشارك بالكلية «إن غالبية الطالبات يظهرن ميلاً كبيراً للتخصص في أمن المعلومات، ومع ذلك، أضفن تخصصات توسع رقعة الطموح المستقبلي الملحوظ على مستوى الدولة نحو دراسة التكنولوجيا».

وقال الدكتور هاني القاضي عميد كلية الابتكار التكنولوجي «إن الكثير من هذه المشاريع لطالبات السنة النهائية، وما أن يتخرجن، فإننا سنمضي قدماً في بعضها وسنحتضنها لأنها تعد بأن تكون مثمرة قريباً».

من جهته، أوضح الدكتور ناجي واكيم عميد الدراسات العليا بجامعة زايد أن الجامعة في طريقها لاجتذاب العقول المشرقة لاستكمال دراساتها في الجامعة.