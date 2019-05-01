سلطان القاسمي يفتتح توسعة مبنى «الفنون الجميلة» بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، التوسعة الجديدة لمبنى كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة.

كما افتتح سموه معرض مشاريع تخرج طلبة الكلية «تخرج 14»، للعام 2018-2019م والذي أقيم بالمبنى الجديد للكلية، وضم 104 مشاريع للتخرج توزعت إلى: 12 مشروعاً لطلبة قسم تصميم الأزياء والمنسوجات، و12 مشروعاً لطلبة قسم الفنون الجميلة، و23 مشروعاً لطلبة قسم التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، و57 مشروعاً لقسم العمارة الداخلية والتصميم.

جهود

وفور وصول سموه وبعد قَص الشريط التقليدي للإيذان بافتتاح المبنى الجديد ومعرض «تخرج 14» السنوي، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء وردهات وأقسام المعرض الأربعة، الفنون الجميلة، وتصميم الأزياء والمنسوجات، والعمارة الداخلية والتصميم، والتصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، متفقداً كافة الأعمال التي أبدعها الطلبة الخريجون، والتي تعتبر نتاج جهودهم واكتسابهم للمعارف النظرية والعملية خلال مرحلة دراستهم، مستمعاً سموه إلى شرح من الطلبة والأساتذة حول مشاريع التخرج ودلالاتها.

كما تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة المرافق المتعددة بمبنى الكلية الجديد ضمن التوسعة الخاصة به، وما يضمه المبنى من قاعات ومرافق مخصصة لتقديم مزيد من التطوير والتحديث وفق أعلى المواصفات العالمية في مجال تكنولوجيا كليات الفنون الجميلة وملحقاتها المتنوعة والمتماشية مع دراسة الطلبة واحتياجاتهم التعليمية والتدريبية وفقاً للتخصصات التي تطرحها الكلية.

أعمال مبتكرة

واستهل سموه جولته بالمعرض بتفقد أعمال طلبة برنامج العمارة الداخلية والتصميم، حيث قدم الطلبة عدداً من الأعمال المبتكرة من التصميمات الفنية والمعمارية، والتي تضمنت تصورات متطورة ورؤى مستقبلية للعديد من المرافق داخل الدولة وخارجها، تراعي البيئة والاحتياجات والاستخدامات المجتمعية.

بعدها انتقل سموه للوقوف على أعمال برنامج الفنون الجميلة، حيث تابع سموه عدداً من أعمال الطلبة التي ضمت لوحات متنوعة تناولت موضوعات فنية مختلفة قدمت نماذج للرسم الكلاسيكي والطباعة على الكانفاس والرسم بالزيت وغيرها، تميزت بأفكار إبداعية وحديثة باستخدام وسائل مختلفة لخلق أعمال فنية متداخلة تبرز جماليات محتوى العمل وأفكار الطلبة الجديدة.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة ضمن جولته، معرض تصميم الأزياء والمنسوجات، والذي قدم الطلبة فيه العديد من النماذج المبتكرة من التصميمات للأقمشة بأنواعها وألوانها المختلفة ومختلف ابتكاراتها للمواسم والأعمار والفئات المختلفة للمجتمع، عكست مستوى الدراسة القيّمة والجهود العملية والتدريبات العالية ومواهب الدارسين من طلبة القسم بالكلية.

واختتم سموه جولته في المعرض بزيارة جناح برنامج التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، والذي قدم فيه المشاركون من الطلبة العديد من أفكار التصميمات وبرمجيات الوسائط التي تميزت بالابتكار والاستلهام من البيئة المحلية لعكس الخبرات المتعددة التي اكتسبها الطلبة خلال دراستهم، لتقديم أفكار ترويجية وإعلامية وتسويقية متنوعة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسلم هدية تذكارية من الطلبة المشاركين في المعرض، قدمتها الطالبتان فاطمة المحرزي وشما الكعبي، وهي عبارة عن مجسم فني بعنوان (الشارقة، منابع العز) للمباني المعمارية الرئيسة في الشارقة، إلى جانب عكس جمال تصميم التوسعة الجديدة لمبنى كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة.

مرافق

ويضم المبنى الجديد لتوسعة كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة العديد من المرافق الأساسية وتم تصميمه على مساحة 3.696 متراً مربعاً، وهو يتصل بالمبنى الرئيس للكلية برواق تم تجهيزه ليكون منصة للمعارض الدائمة بالكلية وفق أعلى مستوى من التجهيزات.

وتشمل مرافق المبنى قاعة المكتبة الجديدة والتي ستضيف مساحة تعادل 50% من مساحة مكتبة الفنون الموجودة بالكلية، لتكون إضافة كبيرة لمكتبة الكلية الفنية المتخصصة.

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يضم مبنى التوسعة 5 استوديوهات للدارسين في برنامج التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، إلى جانب قاعة واسعة للمحاضرات، ومسرح متكامل التجهيزات ومخصص لاستيعاب مختلف الفعاليات والأنشطة بالكلية. كما يتوفر بالمبنى الجديد قاعتان للحاسوب، ومرافق ترفيهية للأساتذة وللطلبة، إلى جانب مكاتب للإدارة وقاعات اجتماعات وقاعة الوسائط المتعددة، وحديقة (أفق).